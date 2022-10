Sexy blondýnka po boku Davida Švehlíka: Herec do společnosti vyvedl svou krásnou manželku!

David Švehlík s manželkou Michaela Feuereislová

Na jevišti se společně potkávají 18 let, před kamerou to tentokrát bylo poprvé. David Švehlík je spolu s Richardem Krajčem (45) hvězdou nového seriálu Gumy. Role jim režisérka Karin Krajčo Babinská ušila přímo na tělo a charismatický herec se před kamerou poprvé objeví v komediální roli.

Slavnostní promítání nového seriálu, který bude vysílat Voyo, si herec nenechal ujít. Do společnosti tentokrát vyvedl i svou půvabnou manželku Vendulu, vedle které herec jen zářil a rozdával úsměvy na všechny strany.

„Hraji s Richardem 18 let na jevišti a během těch let se mi potvrdila jedna věc, a to že je Richard opravdu výborný herec,“ řekl David Švehlík před promítáním seriálu, kde se herci objeví jako nerozluční kamarádi a dva automechanikové.

Jak sama režisérka následně prozradila, o to, zahrát si se svým dlouholetým kolegou před kamerou, ji požádal herec sám. „S tím nápadem přišel David, jestli bych pro ně dva nevymyslela něco před kamerou. Jsou to báječní kamarádi a sehraní herečtí kolegové,“ svěřila se Super.cz Karin Krajčo Babinská, která na akci nesměla chybět. ■