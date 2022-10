Richard Krajčo odhalil mužnou hruď a prozradil: Nový seriál vymysleli s krásnou manželkou ve vaně

Richard Krajčo Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová

„Zrovna jsme shodou okolností oba leželi ve vaně, shodou okolností jsme měli otevřenou lahev šampaňského a začali jsme vymýšlet nápady, Ríša se začal smát a přihazovat,“ svěřila se Super.cz režisérka. „Ten zrod byl ve vaně,“ dodal herec a zpěvák, který seriál Gumy natáčel po boku svého dlouholetého divadelního kolegy Davida Švehlíka. S ním vystupuje na jevišti dlouhých 18 let, z toho 10 let jen sami dva. Před kamerou se setkali poprvé.

„Mohli jsme zúročit to, co na tom divadle předvádíme, posledních 10 let jsme na jevišti jen sami dva, umíme na sebe reagovat, pro tu kameru je to obrovská výhoda,“ svěřil se Richard Krajčo, který se s manželkou na uvedení seriálu sladil do černé. Zatímco Karin oblékla volné černé kalhoty a přes bílé triko přehodila ležérně košili, frontman skupiny Kryštof v černém svetru odhalil mužnou hruď.

A právě ryze mužské prostředí se Karin snažila dostat i do seriálu. „Hledala jsem prostředí hodně mužské, do kterého bych hlavní hrdiny usadila, aby měli ryze mužskou práci a já si z toho mohla dělit ryze ženskou legraci, a to prostředí autodílny mi přišlo ideální,“ prozradila režisérka s tím, že se tentokrát oba herci objeví před kamerou v nových polohách. „Věděla jsem, že to budou atypické, komediální postavy, takové, ve kterých je diváci ještě nikdy neviděli. A takové, kde ukážou svůj komediální potenciál, protože ho mají oba obrovský. Především o Davidovi to málokdo ví,“ dodala Karin Krajčo Babinská. ■