Z druhé české SuperStar je pyšný dvojnásobný otec. Dcery ale k hudební branži nevede

Vlasta Horváth Super.cz

Je to už 17 let, co Vlasta Horváth vyhrál druhou řadu soutěže Česko hledá SuperStar a po Anetě Langerové (35) se stal dalším zpěvákem, jemuž se otevřely dveře do světa šoubyznysu. Jak sám říká, na večírky moc není a do společnosti vyráží zřídka, hudbě se však věnuje stále.

Ve stejném roce, kdy bodoval v pěvecké soutěži, byl to rok 2005, se také oženil se svojí přítelkyní Markétou, s níž mají dvě krásné dcery. Zpěvák ovšem přiznal, že do muziky je nikdy nenutil, spíš naopak.

„Moc jsem si to nepřál. Vůbec holčičky k muzice nevedu, nechodí ani do žádné hudební školy. Starší Linda má ráda koně. Bětuška, ta mladší, se do ničeho nenechá nutit a dělá si, co sama chce. U Lindy ale už jsou náznaky, že půjde v mých stopách. Ale je to takové spontánní. Nechci, aby mi jedou vyčítaly, že jsem jim buď nedal příležitost, nebo je do toho naopak nutil,“ říká zpěvák.

Zpěvákova manželka se živí jako účetní, i v tomto oboru by se jeho dcery mohly uplatnit. „U té mladší, Bětušky, tam se to může stát. Typově i postavou jsou si s manželkou hodně podobné.“

Co se týče SuperStar, Vlasta se nám přiznal, že s ostatními finalisty není v kontaktu, ani se s nimi nevídá. „Vůbec, ani nevím, že bych je někdy potkal třeba na pódiu. Pravda je ta, že ten čas prověřil, kdo to opravdu dělat chce, komu se to nepodařilo. Co si budeme povídat, je to tvrdý byznys, který není pro každého. Asi během času zůstaly jen ty nejsilnější kusy,“ dodal během rozhovoru Vlasta Horváth, se kterým jsme si povídali na křtu nového kalendáře Aleše Cibulky. ■