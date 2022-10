Vášnivý polibek a pohled plný pýchy. Tatiana Dyková byla ze svého manžela Vojty na premiéře celá paf

Vojta Dyk a Tatiana Dyková Herminapress

Vojta Dyk (37) a Tatiana Dyková (44) tvoří jeden z nejstabilnějších párů v českém šoubyznysu. Jsou spolu více než jedenáct let a z toho tři roky ve svazku manželském. Pořád to mezi nimi ale jiskří.

Tatiana si nemohla nechat ujít ani premiéru dlouho očekávaného historického velkofilmu režiséra Petra Václava Il Boemo, kde Vojta Dyk ztvárnil postavu jednoho z nejvyhledávanějších hudebních skladatelů druhé poloviny 18. století Josefa Myslivečka.

Tatiana na svého manžela hleděla jako na svatý obrázek a bylo vidět, jak moc je na něj pyšná. Nechyběl ani vášnivý polibek. Není divu, že je herečka na svého muže hrdá. Natáčení totiž nebylo úplně jednoduché. Kvůli roli Myslivečka se musel Vojta Dyk naučit velké množství italských textů. Řeč si prý ale neosvojil.

„Až potom, co jsem přijal roli, jsem si uvědomil, že se celý scénář budu muset naučit v italštině. Když jsem začal studovat roli, snažil jsem se porozumět, ale brzy jsem si uvědomil, že mi to jde velmi pomalu a že budu muset zvolit jiný postup. Tak jsem se všechno naučil foneticky zpaměti,“ řekl Super.cz nedávno Dyk, který by si v Itálii s místními prý moc nepopovídal.

„V Itálii bych se pokusil říct všechna tři slova, která jsem uměl už předtím,“ smál se. ■