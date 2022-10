Po zdravotních problémech vyrazila A.N.D.U.L.A opět mezi lidi: A naznačila novou známost

Aneta Chovanová Super.cz

Jedna z nejkrásnějších českých influencerek Aneta Chovanová alias A.N.D.U.L.A i se zánětem spojivek dorazila na křest charitativního kalendáře Veroniky Kašákové (32). A práskla na sebe, co ji potrápilo po zdravotní stránce, řeč ale došla i na chlapy.

Aneta už nějaký ten pátek dře denně ve fitku a její postava se blíží k dokonalosti. Andula když se do něčeho pustí, maká naplno. "Teď jsem měla trochu zdravotní potíže, neb jsem vypila zkažený kefír," prozradila upřímně se smíchem. "Zase se snažím nakopnout, ale je to těžký," postěžovala si, co musela kromě zánětu spojivek ještě řešit.

Protože se na jejím Instagramu občas objeví otec jejího syna Patrika, fanoušci se neustále ptají, zda to dají zpátky dohromady. Na to má kráska jasnou odpověď. "Pro mě už je i ta otázka úplně pasé, protože jsme od sebe devět měsíců. Přijde mi, že to akorát ubližuje všem okolo," svěřila se Super.cz.

Ačkoliv se může zdát, že sdílí se svými fanouškyleccos, intimní život si nechává pro sebe a po otázce, zda je momentálně zamilovaná, následovalo dlouhé ticho a uculování. "Bez komentáře," řekla nakonec Aneta s potutelným úsměvem. Tak to vypadá, že možná po jejím boku brzy uvidíme nového partnera. ■