Krásná Andrea Pomeje přirovnala svého přítele k Forrestu Gumpovi. Pak si to raději rozmyslela

Andrea Pomeje Super.cz

Je jedno, jestli jde o vystoupení nebo o premiéru, Andrea Pomeje (34) vždy dorazí perfektně upravená a v dobré náladě. Tentokrát vyvedla svého přítele Petra Plačka na premiéru akčního filmu Black Adam, a jak sama přiznala, nebýt jeho, ani by do kina nedorazila.

"Úplně nejsem ten akční typ, i když to tak jako vypadá v mým životě," míní nejslavnější česká DJka. "Já jsem spíš na komedie. Takový ty úplně na hraně, kterým se směje málo lidí," přiznala se smíchem. Její nejoblíbenější filmová postava vás asi překvapí, jelikož si Andrea nevybrala žádného svalovce nebo hezouna, jak by někteří asi tipovali. "Pro mě je to Forrest Gump, protože to bylo ztělesnění dobrého člověka," řekla Andrea.



Na film vyrazila kvůli své lásce. "Jsem tady spíš kvůli mému příteli, který to miluje," prozradila stále zamilovaná Andrea. Přítele by přirovnala právě ke Gumpovi, ale svoji odpověď si hned rozmyslela. "Bylo by blbý, kdybych řekla Forrest Gump? To by asi nechtěl slyšet," zavtipkovala a chtěla tím zdůraznit jeho dobré vlastnosti.

"Pro mě je akční hrdina on sám za sebe. On nemá konkurenci, takže si myslím, že by klidně mohl být nějakým akčním hrdinou," rozplývala se kráska, které to s pohledným fešákem klape už přes 4 roky. ■