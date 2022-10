Ve 49 letech ho málem zabila závislost: Doktoři mi dávali dvouprocentní šanci na přežití, šokuje Chandler z Přátel

Matthew Perry Profimedia.cz

Matthew Perry (53) je konečně připraven říct pravdu o svém životě. O čem se léta spekulovalo, nyní přiznal ve své nové knize Friends, Lovers and the Big Terrible Thing, která vychází celosvětově 1. listopadu.

Memoár začíná přiznáním, že v 49 letech málem zemřel. V prohlášení tehdy uvedl, že šlo o prasklé střevo, ovšem už vynechal, že to bylo v důsledku nadměrného užívání opiátů a jak vážná situace ve skutečnosti byla.

Doposud se nevědělo, že herec strávil dva týdny v kómatu, pět měsíců v nemocnici a devět měsíců musel používat kolostomický sáček.

„Když mě přijímali v nemocnici, doktoři řekli mé rodině, že mám dvouprocentní šanci na přežití,“ zavzpomínal pro magazín People. „Připojili mě na přístroj, který nahrazuje funkci srdce a plic. Nikdo to nepřežije. Tu noc na něj připojili pět lidí. Čtyři zemřeli, já přežil. Proč já? To nevím,“ šokoval.

Když ho ve 24 letech obsadili do role Chandlera v Přátelích, jeho alkoholová závislost byla teprve v rozpuku. „Zvládal jsem to. Jakž takž. Ale okolo 34. roku jsem v tom už dost lítal. I když byly série, které jsem odehrál střízlivý. Třeba celou 9. řadu jsem nepil. A hádejte, kdy jsem byl nominován na cenu za nejlepšího herce. To mi mohlo trochu napovědět,“ přiznal.

V nejhorším období polykal i 55 Vicodinů denně a zhubnul na 58 kilo. „Nedokázal jsem přestat. Nedokázal jsem to, protože závislost se stupňuje. A s věkem se horší,“ popsal Perry.

Svůj skutečný stav před světem skrýval, ale kolegové ze seriálu dobře věděli, která bije. Dle herce byli trpěliví a čekali, až se dá do kupy. To ale nebyla hračka. V léčebně byl celkem patnáctkrát. Dnes je čistý, i když nechce specifikovat, jak dlouho přesně.

Svou bitvu svádí statečně, i když se neobešla bez šrámů. Břicho mu operovali celkem čtrnáctkrát. „Je to docela dobrá připomínka, abych zůstal čistý. Stačí se podívat dolů.“

„Je jedno, jestli jste slavní, nebo ne. Nemoc si nevybírá,“ dodal Perry závěrem s tím, že je nesmírně vděčný, že tu stále může být. Zároveň je odhodlaný pomáhat těm, kteří trpí stejnými problémy jako on. I proto doufá, že jim jeho kniha, i když místy šokující, v mnohém pomůže. ■