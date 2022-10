Prožila několik tragédií, přesto zůstala veselá: Vendula Pizingerová byla terčem nesmyslné kritiky

Vendula Pizingerová Super.cz

Před dvaadvaceti lety přišla o své první dítě, dceru Klárku, která podlehla leukemii. Vendula Pizingerová (50) se neuzavřela do sebe, ale o bolestné ztrátě vždy veřejně mluvila, a to nejen v souvislosti se svým Nadačním fondem Kapka naděje, který po smrti Kláry založila. „Myslím, že to je velice terapeutická záležitost pro ostatní,“ řekla Super.cz v pořadu Po pravdě .

Vendula zároveň svěřila, že nesnášela, když se na ni kvůli smrti dcery a poté i manžela Karla Svobody (✝68), který se zastřelil, braly ohledy. „Já nechci, aby mě celý život někdo omlouval, protože jsem zažila několik tragédií a neměla jsem úplně jednoduchý život,“ uvedla s tím, že přes vše, co ji potkalo, je veselý člověk. „A to mi bylo vyčítáno,“ přiznala Pizingerová, podle níž mnozí nemohli skousnout, že „téhle ženské už se stalo všechno a ona pořád žije a pořád je veselá“. „Tu moji životaschopnost,“ shrnula.

Právě díky své životaschopnosti byla Vendula schopná rozjet svůj fond pouhé tři dny po skonu Kláry. „Chtěla jsem to založit, ještě když Klára žila, takže jsem měla připravené veškeré dokumenty. Nakonec jsem to založila dva nebo tři dny po její smrti.“

Dva a půl roku, které strávila s dcerou v nemocnici, Vendula sledovala, co funguje, co nefunguje, kde je prostor pro zlepšení a pomoc. „Ta práce mi pomohla k tomu přijít na jiné myšlenky a tím vším, co se stalo, jsem na tu práci měla energii a čas. Ale tehdy jsem si myslela, že mi to zabere méně času než aktuálních dvaadvacet let,“ říká Pizingerová.

V současné době Kapka naděje pomáhá ve více než 50 nemocnicích po celé České republice, celkově fond pomohl částkou více než 200 mil. Kč. Od roku 2018 pomáhá vedle dětských pacientů s poruchou krvetvorby a nádorovými onemocněními také v oboru dětské psychiatrie.

Vendula Pizingerová je matkou dvou synů. Staršího Jakuba, jehož otcem byl Karel Svoboda, a mladšího Josífka, který se narodil do manželství s Josefem Pizingerem. Pro Vendulu je Josífek vymodlené dítě.

„Můj muž na začátku nevěděl, jestli by děti chtěl. A teď říká, že je to to nejhezčí, co ho kdy potkalo. Narodil se nám krásný zdravý kluk, který je chytrý, šikovný a zatím i hodně rychlý, takže maminku udrží déle v pohybu,“ dodala Pizingerová s úsměvem.

