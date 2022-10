Tereza Ramba se pochlubila fotkou v plavkách a popsala pekelnou dovolenou: Nemoci a běhání po doktorech

Tereza Ramba Michaela Feuereislová

„Ráj čeká, až se uzdravíme, všichni jsme nemocný a každej máme něco jinýho. Přijde mi to absurdní a úžasnýmu ostrovnímu doktorovi taky. Během pár dní se u něj my čtyři vystřídáme s chřipkou, sedmou nemocí, zánětem dutin, druhou sedmou nemocí, abnormální reakcí na antibiotika a šílenou angínou,“ svěřila se herečka, která se s manželem Matyášem a dětmi rozhodla absolvovat 15 hodin dlouhý let mimo Evropu.

Přestože skrze sociální sítě poslala pozdrav z nádherné pláže v plavkách, kvůli zdravotním komplikacím si pobyt za hranicemi dosud příliš neužila.

„Můj neutuchající optimismus ve smyslu, že se u moře všichni přirozeně uzdravíme, pomalu utichá. Za chvíli už má odlítat Maty. Koláček je po mně. Takže s vysokou horečkou celej olezlej sípe: jsem hdlavej mamí koukej už jsem hdlavej. In ten days you are all ok madam utěšuje mě ten doktor. In ten days I’m zpátky v letadle a v klimatizaci a čeká mě patnáct hodin samotnou s dětma ve třech strojích a pak teplotní skok,“ prozradila herečka a vtipně dodala, že na další dovolenou s dětmi vyrazí za hodně dlouho.

„Taky bych chtěla říct, že už s těma harantama nikam neletím, minimálně, než jim bude dvacet a budou mít vlastní chatku. Tak jestli mi závidíte ty prosluněný fotky, který mi moje MF stihla vyfotit během asi tří minut ve dvou dnech, co nepršelo, a my jsme byli všichni zaráz skoro zdraví, můžete mi závidět tak na 60 %, víc tomu nedávejte. Dětem blízko u sebe zdar. Hroutím se a miluju to, a tak to prostě je. Držte se, lide! Taky se držíme,“ dodala vtipně herečka. ■