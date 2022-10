Radka Třeštíková jako milovnice provokace. Její flirtování s fanouškem nabralo grády

Radka Třeštíková Michaela Feuereislová

Spisovatelka Radka Třeštíková (41) rozhodně ví, jak zaujmout. Ať už je to polonahým outfitem ve Varech, nebo na sociálních sítích, pozornost jednoduše miluje. Tentokrát se rozhodla poškádlit fanouška, který ji chtěl originálním způsobem pozvat na rande.

Radka s Tomášem Třeštíkem oznámili v dubnu roku 2021, že jsou už nějakou chvíli do sebe, a od té doby se slavná spisovatelka neobjevila po boku žádného stálého partnera. Chvíli byla spojována s 28letým českým DJem a producentem, který si říká NobodyListen. Spekulace ovšem nikdy nepotvrdila.



„Navzdory všem absurditám, co se napsaly a píšou pořád dokola, netvořím, netvořila jsem, a ani nebudu tvořit pár s nikým, komu je pod třicet. Mám spoustu krásnejch, talentovanejch, dokonalejch přátel a dvě skvělý děti, a to mi ke štěstí stačí vrchovatě,“ nechala se slyšet.

Zatímco Tomáš Třeštík prožívá milostné chvíle s krásnou Evou Decastelo (44), Radka dostává na Instagramu pozvání na rande. „Ahoj Radko, umím namalovat labuť jedním tahem. Zajdeme někam na kávu?“ napsal jí fanoušek. A nebyla by to Radka, aby nenašla odpověď, která mnohé překvapí.



„Jestli jazykem na klitoris, tak jdu,“ napsala v nadsázce a připomněla tak, proč patří mezi nejdiskutovanější české autorky. ■