Krásná Heidi Janků (59) obráží akce bez doprovodu. Nespoutané dračici nevadí být ve společnosti opuštěná

"Ráno vstanu, načančám se, a pak jsem celý den tak jako dobrá," smála se.

Dobrá nálada ji neopouštěla ani během rozhovoru. "Já si myslím, že když je člověk uvolněný a spokojený uvnitř, tak to je vidět i navenek," míní Heidi. Ačkoli není fanynkou akčních filmů, našlo by se pár fešáků, které si zamilovala.

"Já jsem měla strašně ráda Seana Conneryho jako 007 a Pierce Brosnana (69). Jsou herci, na které se ráda podívám, a když Brad Pitt (58) v Tenkrát v Hollywoodu opravuje anténu, to je taky dobré," podotkla koketně zpěvačka.

Do kina dorazila sama, ale jelikož je v showbyznysu už nějaký ten pátek, nemusí se bát, že by nepotkala známé tváře. "Já jsem tady víceméně tak jako opuštěná, ale já tady vždy někoho potkám, takže mi to až tak nevadí," prozradila. Na rande s sebou nikoho nepozvala, ale co není, může být. "To jsem mohla, ale neudělala. Tak příště," dodala se smíchem. ■