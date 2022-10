Nezažil jsem nikdy takovou nenávist, před jízdou jsem nepil. Upír Krejčí odmítá verdikt soudu a mluví o dehonestaci

Václav Upír Krejčí Michaela Feuereislová

Samotný Krejčí vinu odmítá a podá proti rozsudku odvolání.

„Od první chvíle jsem nejen já, ale i můj obhájce měli pocit, že soud mě chce odsoudit. Nezažil jsem nikdy takovou nenávist vůči mé osobě. Nešlo o pravdu, ale o to mě dehonestovat. O tom také svědčí výše trestu. Nesouhlasím a odvolám se! Soud zatemnil oči lží a přehlédl pravdu. Před jízdou jsem nepil,“ řekl Upír Krejčí Super.cz krátce po vynesení rozsudku.

Soud ale dospěl k závěru, že herec požil alkohol už před jízdou. Své rozhodnutí opírá o výpověď znalce z oboru toxikologie, který popsal, jak rychle alkohol účinkuje v těle.



K nehodě došlo v neděli 12. června. Komik tehdy přišel na to, že si jeho manželka Zuzana, s níž je třicet let, našla nového partnera. Známého baviče tato skutečnost šokovala, sesypal se a v rozrušení usedl za volant.

Jak tehdy v rozhovoru pro Super.cz prozradil, zabít se nechtěl. „Byl to zkrat, kdy jsem sedl do auta, vzal jsem flašku a jel pryč. V lese jsem dostal smyk, protože v tom místě je potůček a je to tam navlhlé. Dostal jsem v zatáčce smyk a spadl jsem tam. Jel jsem padesátkou. Nikdy jsem se nechtěl zabít a nejel jsem ožralej. Ožral jsem se až pak. Překvapuje mě, co všechno se píše."

Po příjezdu policie Václav Upír Krejčí nadýchal 2,7 promile a skončil s lehkým zraněním v nemocnici. Následně pobýval u svých přátel. ■