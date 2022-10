Tenistka ze StarDance nikdy nebyla upřímnější. Druhé dítě? Snažíme se, nejde to!

Andrea Sestini Hlaváčková Super.cz

Bývalá tenisová šampionka Andrea Sestini Hlaváčková (36) je maminkou tříleté dcery a s manželem Fabriziem by si přáli druhého potomka. Jako jedna z mála hvězd přiznala, že se jim to zatím nedaří. Druhé dítě by si přitom moc přáli.