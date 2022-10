Opět úchvatná Bella Hadid: Prsa tentokrát neukázala, ale oslnila výstřihem až nad pupík

Bella Hadid Profimedia.cz

Slavné dámy s obřími silikony v poslední době zastiňují krásky s přirozeným, menším poprsím. Po Kate Hudson, která oslnila na londýnském filmovém festivalu , to je nyní Bella Hadid (26). Ta se v pondělí blýskla v New Yorku na každoročním udílení charitativních cen Golden Heart Awards.

Ve zlaté róbě od Michaela Korse, jenž akci letos pořádal, jí to moc seklo a hluboký výstřih ani nepotřebovala vyplnit nadupaným dekoltem. Bradavky tentokrát nepředvedla, to si nechává zásadně na přehlídková mola, jak dokázala na letošním týdnu módy v Paříži.

Modelka byla nejen ozdobou akce, ale také získala cenu za šíření povědomí o duševním zdraví. Není tajemstvím, že Bellu celoživotně sužují deprese a úzkosti. Začátkem loňského roku se dokonce odebrala na 14 dní na léčení.

„Po tři roky jsem se každé ráno budila s hysterickým pláčem. Nikomu jsem to neřekla. Chodila jsem do práce a o pauzách plakala. Pak se vrátila do hotelu a plakala znovu, dokud jsem neusnula. A další den to samé, pořád dokola,“ rozpovídala se v březnu pro americký Vogue.

V 16 letech Belle navíc diagnostikovali lymskou boreliózu, která může mít rovněž neblahý vliv na duševní zdraví. ■