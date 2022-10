„Byla jsem za nánu s vycpanou podprsenkou.“ Neuhodnete, co Meghan Markle v minulosti dělala za práci

Meghan Markle v pětadvaceti účinkovala jako 'kufříková dívka' v soutěži Deal or No Deal. Profimedia.cz

Ještě než zaujala televizní tvůrce a získala roli v seriálu Kravaťáci, měla Meghan Markle (41) práci, kterou byste u ní zřejmě nečekali. Byla totiž ‚kufříkovou dívkou‘ v soutěži Deal or No Deal na televizní stanici NBC, kde je hlavním úkolem dívek být krásné a usměvavé. Samotná Markle dnes říká, že byla oceněna za krásu, nikoli za svůj mozek. Meghan zároveň řekla, že chce, aby její dcera Lilibet měla vyšší cíle a chtěla být chytrá a vzdělaná.

Markle se o své práci, kterou vydržela dělat jen pár měsíců před šestnácti lety, rozpovídala v rámci svého podcastu Archetypes, kde měla za hvězdného hosta Paris Hilton (41).

Současná vévodkyně ze Sussexu byla součástí druhé řady soutěže vysílané v letech 2006 – 2007, a stala se tak jednou ze 26 dívek, které se v soutěži objevovaly v odvážných saténových šatech s výstřihem. I proto byly prý běžnou součástí ‚výbavy‘ vycpaná podprsenka, nalepené řasy, prodloužené vlasy a solárko.

Meghan se nechala slyšet, že byla jako začínající herečka za práci vděčná, a to i kvůli tomu, že mohla zaplatit účty, ale nelíbilo se jí, jak se kvůli tomu cítila. „Skončila jsem s tím a show opustila. Byla jsem mnohem víc, než jen objekt na jevišti,“ uvedla Meghan s tím, že cítila, že s ní bylo zacházeno jako s nánou (Meghan použila výraz ‚bimbo‘).

Zároveň přiznala, že měla vůči Paris Hilton určitě předsudky před tím, než ji měla možnost poznat osobně. „Když jsem vyrůstala, byla krásná, bohatá a slavná. Co by mohlo být v jejím životě špatně?“ myslela si prý tehdy Markle, jež zároveň přiznala, že z rozhovoru s Paris byla velice nervózní.

Rozhovor s dědičkou hotelového impéria, která se proslavila v roce 2003 naivní reality sérií The Simple Life s kamarádkou Nicole Richie, přišel jen pár dní poté, co Paris otevřeně promluvila o sexuálním zneužití v léčebném centru pro mladistvé, do kterého ji umístili teprve v 16 letech. ■