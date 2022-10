Zemřela italská hvězda Gatti (✝80). Megahit jeho kapely u nás proslavil Těžkej Pokondr

Miloš Pokorný Michaela Feuereislová

Italského zpěváka Gattiho, který zemřel ve věku 80 let , a byl zakládajícím členem popové skupiny Ricchi e Poveri, dobře znal i moderátor Miloš Pokorný. Když ještě společně s Romanem Ondráčkem zpívali předělávky hudebních hitovek coby duo Těžkej Pokondr, dokonce si je kapela Ricchi e Poveri vybrala, aby s nimi zazpívali jejich hit Mamma Maria.

V češtině ho Pokondři nazpívali pod vtipným názvem Máma má rýmu. „Máma má rýmu byl rozhodně jeden z našich stěžejních songů. Skoro pokaždé jsme ho museli zahrát, lidi si o něj říkali a milovali ho,“ vzpomíná Miloš Pokorný, který nyní působí na rádiu Expres FM, kde moderuje pořad Ranní klub.

S kapelou Ricchi e Poveri se dokonce osobně setkal, a to v Miláně. Skupina si měla vybrat někoho, kdo by nazpíval jejich cover, a vybrala si právě české Pokondry. Ti ale nejdříve setkání odmítli, protože si mysleli, že si z nic někdo dělá srandu. Až ve vydavatelství se dozvěděli, že to italská kapela myslí vážně.

Těžkej Pokondr - Máma má rýmu

„Takže jsme letěli do Milána a zazpívali s nimi ten song. Půlku v češtině, tomu italskému publiku, a pak nastoupili oni a zpívali to v italštině. A zbořili celou halu, lidi je milovali, byli hrozně milí, celá parta, rád na to vzpomínám,“ dodal Miloš Pokorný.

Skupina Ricchi e Poveri vznikla v roce 1967. Tehdy ji tvořili čtyři zpěváci, kromě Gattiho Angela Brambati, Angelo Sotgiu a Marina Occhiena, která později ze skupiny odešla. K nejznámějším písním kapely Ricchi e Poveri patří kromě zmíněného songu Mamma Maria také Piccolo Amore, Come Vorrei, Made in Italy nebo Che Sara. ■