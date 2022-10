Škrcení ženy, vloupání do domu, napadení při karaoke a další: Labilní představitel Flashe si může odsedět 26 let

Ezra Miller je velký herecký talent, který kvůli svému chování může skončit na dlouhé roky za mřížemi. Profimedia.cz

Prohřešky herce Ezry Millera, který se před časem prohlásil za nebinárního, už se dostaly i před soud. Momentálně mu v případě prokázání viny hrozí pobyt za mřížemi, a to až na 26 let. Trpělivost s ním došla už i vedení filmového studia Warner Bros., které s ním neplánuje už žádnou další spolupráci. V právě připravovaném filmu Flash z jejich produkce přitom ztvárnil hlavní roli. Samotné uvedení filmu je plánováno na příští léto, ale kvůli nevyzpytatelnému chování herce je prý v ohrožení.

Spekuluje se dokonce i o přeobsazení role, podobně jako tomu bylo například v případě Johnnyho Deppa ve Fantastických zvířatech stejného filmového studia, a to kvůli prohranému sporu s deníkem The Sun, jenž jej po výpovědi exmanželky Amber Heard označil za násilníka.

Před soudem stanul třicetiletý rodák z New Jersey kvůli svému poslednímu přečinu, kterým bylo vloupání do cizího objektu a odcizení několika lahví alkoholu. Sám herec se cítí nevinný, což prohlásil i před soudem. I s ohledem na jeho minulost, kdy mimo jiné během svého pobytu na Islandu bezdůvodně začal škrtit neznámou ženu v baru a několikrát jí plivl do tváře, což potvrdil i barman, který ženě přispěchal na pomoc, mu hrozí přísný trest.

V březnu jej pro změnu zatkli policisté poté, co se vytočil a křičel v baru na Havaji. Ženě, která zpívala karaoke, vytrhl mikrofon a napadl muže hrajícího šipky. V dubnu byl zase rovněž na Havaji požádán, aby opustil party, což jej rozlítilo natolik, že hodil židlí, která trefila účastnici akce a způsobila jí zranění na hlavě. Tehdy to ještě vyřešila pokuta 500 dolarů.

Dokázal si rovněž podmanit osmnáctiletou indiánskou aktivistku Tokatu Iron Eyes, které prý doslova vymýval mozek. Podle jejích rodičů Miller používal k jejímu ovládnutí drogy, paranoiu, násilí, výhrůžky a zastrašování. Podle nich jí herec vzal i bankovní kartu a ujistil se, že nemá mobilní telefon. Dívka veškerá obvinění proti herci na svém účtu na Instagramu popírá.

Herec se již v minulosti přiznal k psychickým problémům, které se rozhodl řešit. Miller se zároveň za své jednání omluvil a potvrdil, že se momentálně léčí. „Poté, co jsem nedávno prošel intenzivním obdobím krize, pochopil jsem, že trpím komplexními problémy s duševním zdravím a zahájil jsem léčbu,“ uvedl herec. ■