Šperky, které nosí slavné osobnosti, si můžete pořídit i vy!

Leonie Hanne zdobí diamantové šperky Pomellato z rodinného klenotnictví HALADA Foto: Alo.cz

Perlové nebo diamantové šperky, rubíny, safíry či smaragdy. Legendární šperky se mohou pochlubit výjimečnými drahokamy i řemeslným zpracováním nejvyšší kvality a vytříbeného designu. Jejich kouzlu podlehla nejedna slavná osobnost. Víte, co nosí princezna Kate nebo tenistka Petra Kvitová?

Perlové šperky patří mezi naprosté „must have“ každé ženy. Všimněte si, že britská královská rodina je má v oblibě po celé generace. Působí tak nenápadně, jsou elegantní a přitom doladí celý outfit. A i když jsou perlové šperky fenoménem už od pradávna, symbolem nejvyšší prestiže se staly až během renesance. Od té doby zdobily všechny urozené dámy, počínaje královnou Alžbětou I.

Nedávno zesnulá britská panovnice Alžběta II. byla známá svou láskou k perlám. Stačí prozkoumat fotografie, na nichž je tato velká britská panovnice zachycená, a nebudete mít o jejích preferencích v případě šperků pochyb. Perly na veřejnost hojně vynáší také princezna z Walesu Kate Middleton nebo královna manželka Camilla.

Perly značky Mikimoto s exkluzivním zastoupením v rodinném klenotnictví HALADA

Za zmínku jistě stojí, že značka Mikimoto, s exkluzivním zastoupením v rodinném klenotnictví HALADA, je královským dodavatelem. I slovenská prezidentka Zuzana Čaputová se perlami Mikimoto ozdobila pro svoji návštěvu Japonska. Jsou zkrátka vždy zárukou elegance a vytříbeného stylu.

„Perlami bych chtěl ozdobit všechny ženy světa!“

Takové přání měl král perel Kokichi Mikimoto, šperkař, který svůj profesní život zasvětil perlám. V souladu s jeho vizí značka Mikimoto vyrábí perlové šperky dodnes. S nejlepšími referencemi (včetně těch královských), jelikož je tento výrobce známý faktem, že pracuje jen s perlami, které pocházejí z pěti procent nejlepších perel světové produkce.

Perly značky Mikimoto, s exkluzivním zastoupením v rodinném klenotnictví HALADA

V klenotnictví HALADA ale zakoupíte i značku Gellner, která si perly dováží mimo jiné z oblasti zvané Marutea, privátního perlového ostrova, kde se rodí vzácné perly unikátních vlastností – od velikosti, měňavé barvy přes dokonalou kulatost až okázalý lesk. Zdejší prostředí poskytuje ty nejlepší podmínky pro zrod vysoce ceněných úchvatných kousků.

Perly však přes svoji cenu nepatří jen do VIP sbírek. Jednou z propagátorek běžného nošení těchto šperků se stala módní návrhářka Coco Chanel. Ta své perlové skvosty odmítala schovávat do krabiček, a tak je vynášela na denní světlo pravidelně. Bez perel prý tahle vizionářka nevyšla z domu. Perly se nosí vždy a všude. Neplatí, že se hodí jen na výjimečné příležitosti a k večerním šatům, ale skvěle padnou i k dennímu outfitu, dodají mu ten pravý švih. Nebojte se jich a pořiďte si je bez ohledu na věk. Mýtus, že perly jsou pro dámy určitého věku, už dávno neplatí!

Brož zdobená perlami značky Mikimoto, s exkluzivním zastoupením v rodinném klenotnictví HALADA

Diamanty jsou věčné

Ovšem stejně nadčasově jako perly fungují drahokamy. Třeba diamanty. Také jste už nejspíš slyšeli citát božské Marilyn Monroe, že nejvěrnějším přítelem každé ženy je diamant. Zkuste se jí nechat inspirovat, protože tenhle kámen nejenže nevyjde z módy, ale také je téměř nezničitelný.

Brož osázenou diamanty navrhl, a dokonce i osobně předal přímo v americkém Kongresu zakladatel značky ALO diamonds Alojz Ryšavý. Onou šťastnou obdarovanou byla diplomatka a politička Madeleine Albright. Šperky ALO diamonds zbožňuje i tenistka, dvojnásobná wimbledonská vítězka, Petra Kvitová. Nezapomíná na diamanty ani během svých tenisových zápasů.

Tamaru Kalinic zdobí nádherné diamanty zdobené náušnice a náhrdelník. Obojí značky Pomellato z rodinného klenotnictví HALADA

Růžový skvost

Aktuálně chystá ALO diamonds představení výjimečného kousku ze své dílny. Uvede ho v rámci letošní kolekce podzim–zima 2022/2023 nesoucí název Touch of Pink. Jak už název napovídá, jde o neobyčejný diamant. Exkluzivní růžový skvost obklopuje sprška růžových a bílých diamantů. To vše v romantickém a do posledního detailu propracovaném designu bude čekat na svou šťastnou majitelku.

Vzácný barevný diamant se blýskl také na zásnubním prstenu zpěvačky Jennifer Lopez. Speciální (nejen zásnubní) kolekci šperků se vzácnými drahokamy, jako jsou rubín, safír, smaragd, najdete v kolekci Diana od ALO diamonds. Kolekce zahrnuje jak prsteny, tak i náušnice a náhrdelníky. Kolekce je pojmenována podle princezny Diany na její počest a je inspirována jejím slavným zásnubním prstenem se safírem a diamanty.

Pořiďte si i vy tu nejkrásnější ozdobu a také přítele, doslova na věčné časy. Inspirujte se v českém klenotnickém ateliéru ALO diamonds nebo v rodinném klenotnictví HALADA, které zastupuje světové značky jako Mikimoto, Pomellato, FOPE a mnoho dalších. ■