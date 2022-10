Kolečko ji živit nemusí. Denisa Nesvačilová prozradila, za co ji dost dobře platí

Denisa Nesvačilová v pořadu MAGIC SHOW promluvila i o svých výdělcích. Video: Prima Cool

Nesvačilová sice tvrdí, že do nového vztahu ona i Kolečko vstupovali jako svobodní lidé, Vignerová se prý ale o jejich poměru měla dozvědět těsně předtím, než o něm začala psát média. Samotná Nesvačilová je prý šťastná a Kolečko se ani nemusí bát, že by to snad byla zlatokopka.

Hojně obsazovaná seriálová herečka se totiž umí slušně uživit i sama. A to zejména díky svému hlasu, který si oblíbila dabingová studia.

„Mám velký štěstí, že takový hlas u nás v republice ne každý herec nebo herečka má, takže dabuju opravdu většinu věcí u nás, je fakt, že jsem obsazovaná hodně a hodně dobře mě za to platí,“ pochlubila se Nesvačilová v kouzelnické show známého iluzionisty Radka Bakaláře.

Ten si půvabnou zrzku pozval do svého pořadu, aby si na ní vyzkoušel svá kouzla. A Nesvačilová se nestačila divit!

Bakalář v úterním díle dokázal přímo před jejími zraky udělat z obyčejných kousků papíru bankovky, ale to nebylo všechno. Nesvačilová se díky kouzelníkovým trikům dokonce sama vznášela ve vzduchu! A to, aniž by si to uvědomovala. Přesvědčit se můžete ve video ukázce. ■