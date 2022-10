Vybíráte kolo pro dítě? Buďte nároční a nezapomeňte, že dítě není malý dospělý

Vybíráte kolo pro své dítě? Specialisté na dětská kola z Beany vám poradí, na co si dát pozor.

Dětská cyklistika zažívá doslova boom. Rodiče, při výběru vhodného kola byste měli být velmi pečliví. Správný, nebo naopak špatný výběr kola může mít vliv na celoživotní vztah vašeho dítěte k cyklistice. Na co si dát při výběru pozor? V článku vám poradí specialisté na dětská kola z české firmy Beany.

Dítě není zmenšený dospělý. Potřebuje kolo, které nebude pouze zmenšeninou toho dospěláckého, ale bude plně respektovat jeho potřeby.

Že vás až dosud nenapadlo zaměřit se na velikost rámu? Chyba! Pro pohodlí a zdraví dítěte

i bezpečnou jízdu je totiž stavba rámu zásadní. Pokud je rám příliš dlouhý, nutí dítě ke špatnému posedu, což může mít negativní dopad na pohybový aparát a jeho správný vývoj. Správně padnoucí rám zajistí pohodlnější jízdu, lepší ovladatelnost kola, větší bezpečnost, i větší zážitek z jízdy.

Jak vybrat kolo pro dítě

FOTO: BEANY

Jak vybrat dětské kolo? Radí vám specialisté z Beany



Velikost kola vždy vybírejte. Až doporučenou výšku přeroste, vyměňte jej za větší.

Dalším rozhodujícím faktorem je váha kola. Těžké a špatně ovladatelné kolo dítěti může zcela pokazit dojem z jízdy. Může být důvodem, proč dítě na cyklistiku zanevře a nikdy si k tomuto sportu už nenajde cestu.

„Vysoká váha kola je často zabijákem dětského nadšení a navíc, a to je velmi důležité, negativně ovlivňuje biomechaniku posedu, dochází k přetížení dítěte a utváření špatných cyklistických návyků. V Beany proto vyrábíme tzv. superlighty, které patří mezi nejlehčí dětská kola na trhu. Například u šestnáctipalcového kola Beany ZERO jsme se dostali na pouhých 5,3 kilogramu, u dvacetipalcového Beany ZERO pak na 7,3 kilogramu,“ říká Roman Blažek, specialista na dětská kola a spolumajitel české firmy Beany.

Jak vybrat kolo pro dítě

FOTO: BEANY

Pozornost při výběru věnujte také šíři řídítek. Příliš široká řídítka nutí dítě do špatné polohy sedu a malý jezdec ztrácí stabilitu a hůře zatáčí. Naopak ruce příliš u sebe zase znamenají, že nemá dostatečně rozevřený hrudník, což zhoršuje dýchání, zároveň má dítě mnohem menší páku a není schopno rychle reagovat na možný problém. Řídítka by měla být zhruba na šířku ramen.

Brzdové páčky i přehazovačky musí být dobře seřiditelné a přizpůsobené dětské ruce. Správné kolo poznáte tak, že je dítě schopno bezpečně a rychle zabrzdit, nemusí přehmatávat nebo posouvat ruku po řídítkách.

Investice do kvalitního dětského kola není levnou záležitostí, ale rozhodně se vyplatí. Dojem z prvního kola je zcela rozhodující pro to, zda si dítě jízdu na kole oblíbí. Vyberte si z kvalitních dětských kol české značky Beany. ■