Hvězda (55) seriálu Chirurgové předvedla na pláži parádní figuru i svého farmáře, s nímž se nedávno zasnoubila

Herečka Kate Walsh žije s partnerem v australském Perthu. Profimedia.cz

Herečka dokonce nedávno prozradila, že už se s Andrewem zasnoubili, a to při živém rozhovoru vysílaném na Instagramu s její kolegyní ze seriálu Private Practice Amy Brenneman. Kate totiž Andrewa při jeho příchodu představila jako svého snoubence. Amy na to odpověděla: „Právě jsi stoprocentně provařila svoje zásnuby.“ Snoubenci se pak jen culili do kamery, přičemž Kate nechala vyniknout i svůj diamantový prsten na ruce.

Kate má za sebou jedno nevydařené manželství, a to s produkčním ředitelem filmové společnosti 20th Century Fox Alexem Youngem. Vzali se v září 2007, ale už v prosinci následujícího roku Young požádal o rozvod, který se táhl až do února 2010. Věřme, že herečku potká tentokrát v partnerském životě větší štěstí… ■