Nikol Švantnerová se ve 4. měsíci pochlubila těhotenským bříškem v bikinách: Co myslíte, bude to holka, nebo kluk?

Nikol Švantnerová Foto: Se souhlasem N. Švantnerové

Modelka Nikol Švantnerová (29) je v 18. týdnu těhotenství a před pár dny se vrátila z dovolené v Egyptě. A právě u Rudého moře ukázala, jak jí roste bříško. "Tak půlka je za námi. Neskutečně to letí," prozradila Nikol, která s partnerem Ondřejem miminko plánovala a je šťastná, že to přišlo tak brzy.

"Miminko jsme plánovali a jsme moc šťastní, že budeme rodina," řekla Super.cz Nikol Švantnerová.

Modelka zatím neprozradila, jestli čeká holčičku, nebo chlapečka, ale její fanoušci už spekulují. "To bude chlapeček," napsala jí jedna ze sledujících, soudící z toho, že Nikol má krásné malé bříško.

"Mamka to měla stejně a narodila jsem se já. Nemyslím si, že to je bříškem, spíš stavbou těla. Necháme se překvapit," reagovala Švantnerová, která to ale schytala za to, že píše, že má půlku těhotenství za sebou.

"Od kdy je 18. týden polovina těhotenství? Těhotenství má 40 týdnů," reagovali její fanoušci. "Bereme to tak, že je to čtyři a půl měsíce z devíti. A nikdo nepíše, že to je aktuální. Myslíte si, že chci, aby se veřejně vědělo, kdy mám termín?" obhajovala se Nikol. ■