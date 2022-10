Nevyšlo to s Šafránkovou ani Maciuchovou: Královnu se v nové Budařově pohádce podařilo obsadit až napotřetí

Jan Budař Super.cz

Jan Budař (45) si konečně může oddechnout. Splnění jeho velkého snu několik let nepřál osud. Svůj pohádkový příběh Princ Mamánek se totiž od roku 2015 snažil zfilmovat. Nejdříve ale nesehnal dostatek financí. Vznikla proto jen audiokniha, kterou v té době načetli Josef Abrhám (✝82) a Libuška Šafránková (✝68).

„Oni měli hrát moje rodiče, ale jak běžel čas, tak už se to bohužel nepodařilo. Nádherně to namluvili ještě s Ondřejem Vetchým. Takže jsou na tom audiu zaznamenány ty jejich krásné hlasy,“ svěřil se Budař.

Po Libušce Šafránkové štáb tedy hledal další herečku, ale ani napodruhé to nevyšlo. „Královna byla nakonec nabídnuta Haně Maciuchové (✝75), ale z důvodu nemoci také nemohla točit.“ Jan se ale nevzdal a chtěl stůj co stůj snímek natočit. „Nakonec se podařilo do role obsadit Janu Nagyovou, tedy princeznu Arabelu. Ona se vrací po 28 letech před kameru,“ doplnil Jan Budař v pořadu 7 pádů Honzy Dědka, který uvidíte dnes večer ve 21:35 na Primě. ■