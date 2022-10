Natáčí nové díly Pobřežní hlídky? Zuzana Belohorcová šla do plavek, ale do dokonalé postavy má prý na sto honů daleko

Zuzana Belohorcová se v bikinách fotí ráda. Foto: se svolením Z. Belohorcové

Belohorcová se nyní fanouškům pochlubila fotkami plavkách ve stylu seriálu Pobřežní hlídka. Neměla sice typické červené plavky jako Pamela Anderson, ale svůdné pózy u záchranářské věže nemohly chybět.

Belohorcová sice vypadá skvěle, ale nešetří sebekritikou. „Já vím, že do dokonalé postavy mám na sto honů daleko, ale není nad spokojenost a vyrovnanost samy se sebou. Zdravá, pevná, vysportovaná postava je základ, i když to mám někdy jako na houpačce, jednou nahoře, jednou dole,“ nechala se slyšet Belohorcová.

„Nejdůležitější, co máme, je i tak zdraví, tak si ho hýčkejme a ochraňujme,“ objasnila vzápětí, co je také jedním z důvodů, proč na své postavě neustále pracuje. A jak je vidět, tak se jí to daří skvěle. ■