Sexy prádlo vyměnila za brambůrky u telky: Potetovaná Sharlota prozradila, jak to mají doma s manželem

Sharlota prozradila, jak to mají s manželem za zavřenými dveřmi Super.cz

Kam přijde, tam panuje dobrá nálada. Rapperka Sharlota (26) je ozdobou každé akce a její dávku energie můžete pocítit i během rozhovoru se Super.cz. Tentokrát prozradila, jak oslaví Halloween, ale také jak to vypadá u nich doma za zavřenými dveřmi.

Sharlota s manželem Halloween milují a i letošní rok si plánují užít na maximum. "My vždycky vyrážíme do Prahy a jeden den děláme akci u nás doma. Pozveme naše přátele s dětma a je to krásný," rozplývala se Sharlota.

Manžel zpěvačky Lukáš tvrdí, že Halloween je jediný den, kdy se mohou ženy oblékat lechtivě a nikdo je za to nehaní. Pro hudebnici jsou ale sexy outfity běžné. Dokáže manžela ještě překvapit lechtivým prádlem? "Ty jo, dělala jsem to dřív, když jsem byla ještě mladá," vtipkovala.

"Když jsme spolu byli čerstvě. To si myslím, že jsem si dávala záležet," doplnila. Priority se ale časem mění. "Teď se snažím být velmi milá na svého manžela," dodala se smíchem. Jejich ideální večer se i kvůli pracovnímu vytížení dost změnil. "Nejlepší večer je pro nás u telky, s dobrýma chipsama a nějakým super seriálem," prozradila. ■