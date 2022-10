Taťána Kuchařová otevřeně o zakladateli Miss ČR: Nebylo to s ním vždy tak růžové

Taťána Kuchařová Super.cz

Táňa je navíc stále opálená, i když u moře v Chorvatsku byla už před měsícem. „Já mám asi jižanské geny. Když jsem se na chalupě koukala na staré fotky, tak když mě děda hlídal, tak byl snědý a měl zelené oči. Můj biologický otec má předky taky tím jižanským směrem, každopádně dobře se opaluji.“

Táňa zkrátka září, daří se jí totiž i pracovně. My jsme si s charizmatickou blondýnkou povídali na křtu nové knihy Miloše Zapletala a Jana Měšťáka s názvem Duel. Právě Miloš Zapletal ovlivnil Taťáně životní cestu.

„Změnil mi dost život. Nikdy jsem toho nelitovala a litovat nebudu. Je to člověk velmi moudrý, je to leader. Má kouzlo osobnosti. Mně se na něm líbí, že je energický, nevzdává to, je pořád akční i přes zdravotní problémy, kterými prošel. Je to osobnost, která je inspirativní. Ne vždy jsme se shodli na všem, tam to nebylo tak růžové, ale moc si ho vážím,“ dodala Taťána Kuchařová. ■