Výběrové řízení je v plném proudu! Taťána Kuchařová řekla, jak to má po rozchodu s Brzobohatým s muži

Taťána Kuchařová Super.cz

Modelka Taťána Kuchařová (34) miluje cestování. Často ho spojuje i s prací. Tento rok např. byla několik týdnů v LA, ve Španělsku nebo v Chorvatsku, teď se rozhodla, že si vyčistí hlavu a vyrazila s kamarádkami do Asie. Dva týdny stráví v Bhútánu.

„Jedu s takovou partičkou holek, nadšenkyň. Moc se těším. Bylo to last minute rozhodnutí. Je to i spirituální duchovní cesta. Těším se, že změním prostředí, na hory, kláštery, meditace. Já ráda cestuji i po gastro zážitcích a tady prý bude z čeho čerpat. Na chvíli se vzdálím z české kotliny,“ svěřila Super.cz ještě v Praze.

Během cestování ji tedy budou doprovázet kamarádky, nabízí se ale otázka, jak to má Taťána s muži.

„Já mám pořád výběrko, probíhají castingy," smála se. "Ale vážně, dávám si ještě čas pro sebe. Ty věci se nedají jen tak přeskočit. Ale ne že by nebylo z čeho vybírat, vedu teď hodně čilý společenský život,“ dodala Kuchařová.

S manželem Ondřejem G. Brzobohatým se rozešli na konci loňského roku. ■