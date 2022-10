Dnes září štěstím, ale ne vždy to měla snadné: Maminka mi odcházela tři roky a mně se hroutil svět, přiznává Lucie Bílá

Lucie Bílá Super.cz

Zpěvačka Lucie Bílá (56) září štěstím a není se čemu divit. S partnerem Radkem Filipim oslaví sedm let vztahu. „My máme výročí až 29. října, začínáme spolu osmý rok a je to neuvěřitelný, protože to utíká a já jsem za těch sedm let moc šťastná. Ten člověk mně dělá život hezčí, mnohem hezčí, než jsem ho měla ,“ svěřila se zpěvačka Super.cz.

Mnohonásobná Zlatá slavice má tak úplně jiný život, než jaký měla před více než šesti lety, kdy natáčela dokument Nebe, peklo, Lucie. Diváci tehdy měli možnost nahlédnout do soukromí zpěvačky jako nikdy. „Teď jsem šťastná, ale v té době jsem nebyla. Ono to bylo tím, že mi odcházela tři roky maminka. Jsem hodně empatický a přecitlivělý člověk a nenesla jsem to dobře, ale ono to někdy má být, aby si člověk pak vážil toho hezkého.“

S Luckou jsme si povídali na křtu nové knihy Miloše Zapletala a Jana Měšťáka s názvem Duel, kde zpěvačka zářila a usmívala se na všechny strany. „Mám období za odměnu a už trvá několik let. Ale jsem vděčná i za to těžký, neuměla bych se jinak vcítit do lidí. Třeba moje písnička Fénix a klip na YouTube, který oslovil hodně lidí, kteří to nemají jednoduché. Pokud ten příběh oslovil alespoň jednoho člověka, který našel odvahu odejít ze špatného vztahu, tak moje práce má význam,“ doplnila Lucie Bílá. ■