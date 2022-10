Chtěl si ji vzít, ale dostal kopačky! Vztah Muže roku a kočky z Angoly je minulostí

Pepa a Angie Foto: se souhlasem J. Kůrky

“Jsme spolu dva měsíce. Už za sebou máme i společnou dovolenou, v červenci jsme byli v Egyptě v Hurghadě,” řekl Super.cz Kůrka na konci září. “Budeme spolu navždy,” dodal ke vztahu s modelkou, influencerkou a zpěvačkou, která se dostala do TOP 40 v SuperStar a vidět jste ji mohli i v reality show Like House.

Nyní však oznámil rozchod. "Neklapalo to. Mrzí mě to, ale život už je takový. Je mi nejhůř, co mi kdy bylo. Dostal jsem kopačky. Myslel jsem si, že jsem našel budoucí ženu, bohužel jsem se spletl," dodal smutně Kůrka. ■