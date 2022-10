Dámy, máte smůlu: Hvězda seriálu Sestřičky a Dobré zprávy není k mání. Sexy herec přiznal vážnou známost

Petr Ryšavý Super.cz

"Mám přítelkyni, tady se mnou není, je v práci. Ukazuju se před kamerou a v divadle, ale s partnerkou ne. Je to dlouhodobá známost," řekl Super.cz Ryšavý, který se zanedlouho objeví v další seriálové roli, a to v primáckých Dobrých zprávách.

"Po Sestřičkách je to pro mě jiná role, výzva. Hraji jednoduššího kluka, který by chtěl podnikat, ale neumí nic. Je to takový snaživec. Pro mě je seriál jiná herecká odrůda než muzikál a je to pro mě složitější," dodal zpěvák a herec. ■