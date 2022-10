Slavnému komikovi vzala dvouletého syna rakovina: Byla to největší bolest v životě, popsal chlapcův marný boj s nemocí

Rob Delaney Profimedia.cz

Je to přes čtyři roky, co si americký komik Rob Delaney (45) prožil opravdové peklo. Jeho dvouletý synek Henry v lednu 2018 podlehl rakovině. Chlapci našli tumor na mozku krátce poté, co oslavil rok života. Rodiče to absolutně zdrtilo a bolest se s časem příliš nemírní, jak Delaney nyní popsal ve své nové knize A Heart That Works.