Nevypadá, že má dvě děti a starší už je teenager: Lucie Borhyová zavzpomínala na své porody

Lucie Borhyová Michaela Feuereislová

Se svým nadačním fondem moderátorka Neonatologické oddělení už 6 let podporuje. „Rodila jsem v porodnici na Bulovce, v roce 2008 se mi tam narodil Luky a za pár let, v roce 2014, i Linduška. Vždy, když sem přijdu, tak to tady na mě všechno úplně dýchne, jako kdyby to bylo včera. Atmosféra, celý průběh porodů, vzpomínky na milý, skvělý personál a úžasnou péči, kterou jsem tady dostala. Samozřejmě také obrovský strach z neznáma, nervozita, aby všechno dobře dopadlo, šílená bolest... a pak slzy štěstí, radosti a nová bezmezná láska. Mám tady vždy rozporuplné pocity a miluji to tady, mám k tomuto oddělení osobní vztah právě hlavně kvůli dětem,“ svěřila se Super.cz moderátorka, které by jen málokdo hádal, že má doma 13letého syna a 8letou dcerku.

Lucie jako vždy ve společnosti zářila a v zeleném outfitu jí to jakožto blondýnce neuvěřitelně slušelo. Oddělení, kterému se snaží poslední roky pomáhat, také předala hodnotný dar. „Jde o neuromonitor, který sleduje mozkové funkce miminek. Takže je to opravdu moc důležitý přístroj. A plánujeme samozřejmě další nákupy. Pomáháme podle toho, jak potřebuje oddělení. Pan primář Martin Čihař si napíše takzvaný wish list a my podle toho sháníme, co je potřeba,“ svěřila se s úsměvem Lucie Borhyová a prozradila, jak to má sama s návštěvami nemocničního prostředí.

„Nerada chodím do nemocnice na vyšetření, není to něco, co bych dělala s nadšením,“ svěřila se Lucie a dodala, že jako maminka prožívá také to, když je něco jejím dětem. „Člověku stačí, když mají děti třeba jen vysokou teplotu. Špatně to nesu a raději bych vzala nějakou tu nemoc vždycky na sebe. Je to vždy nepříjemné. Jsou ale docela stateční, musíme to zvládat, i nějaké ty nemoci prostě občas k životu patří. Každé dítě to prožívá jinak, někdo je větší hrdina, někdo špatně snáší třeba injekce. Nějak to ale vždycky dáme, nic jiného nám ani nezbývá. Ale myslím si, že děti si pak zaslouží nějakou malou pozornost nebo dáreček, když jsou u lékaře statečné, to u nás držíme,“ dodala moderátorka, která 15 let JIPky Neonatologického oddělení oslavila s jeho zaměstnanci. ■