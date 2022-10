Chtěla by mít takového tátu, jakým byl v seriálu trafikant Soumar. Hvězda Ulice zavzpomínala na Josefa Somra (✝88)

Jeden z našich nejlepších herců měl ocenění prezidenta MFF KV Jiřího Bartošky. Foto: Jan Handrejch, Právo

„Měla jsem moc ráda, jak ten seriál, tak Pepíčka Somra. Byl velice vlídný člověk, veselý, měl svůj humor. Výborný herec, který zahrál všechno,“ řekla Super.cz Jaroslava Obermaierová (76).

V oblíbeném seriálu hrál Josef Somr (✝88) vzteklého živnostníka, kterému neustále přemisťují jeho trafiku. A dcera se jako na potvoru začne scházet se synem majitelem domu Parisem Nerudným, kterého ztvárnil Josef Abrhám (✝82). V rodině Nerudných neviděl Soumar nic dobrého.

„To víte, skoro po padesáti letech, co už si člověk může pamatovat? Jak to scenáristi napsali, tak jsme to zahráli. Oni to dobře napsali a my jsme to dobře zahráli. A o tom to je,“ řekla nám herečka o seriálu z roku 1974.

Společně se pak setkávali ještě při jiných natáčeních i v rozhlase. „Nebyli jsme na tom tak, že bychom si volali a chodili na kafe. Jeden čas žil s mojí kamarádkou Zuzankou Šavrdovou, která se o něho starala, když mu bylo hodně zle, jenže pak zemřela. Potom se oženil.“

Chtěla by mít takového tatínka, jako byl trafikant Soumar? Přísného na dceru, leč milujícího, který se v ní viděl. „Upřímně řečeno, já neměla žádného, takže nevím. V seriálu to byl táta takový, jako by měl být, i přísný na dceru. Což se dneska nenosí. Mladí lidé vychovávají děti, které jsou rozjívené.

Dneska nesmíte dítěti sáhnout na zadek. Když zlobí, tak se prý projevuje osobnost. Za nás se říkávalo: škoda každé rány, která padne vedle… Maminka mě v životě neuhodila, můj syn párkrát dostal přes zadek, když byl malý. Stačí děti vést k nějakým hodnotám. Ty dnešní si můžou dovolit všechno,“ řekla nám na závěr. ■