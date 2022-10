Co na to řekne maminka Cindy Crawford? Nádherná Kaia Gerber (21) si pod průsvitnou róbu nevzala prádlo

Kaia je pro modeling jako stvořená... Profimedia.cz

Mladší kopie své maminky Cindy Crawford (56) nezapře modelingové geny. Pózování má zkrátka v krvi, a to nejen po mamince, ale i po tatínkovi Rande Gerberovi (60), jehož řadu let rovněž živil modeling. Již dlouho se ale živí podnikáním, s rodinným přítelem Georgem Clooneym založili značku tequily Casamigos a rovněž se angažuje v oblasti gastronomie, v rámci jeho společností se otevírají restaurace a bary po celém světě.

Přestože po Kaie prahly modelingové agentury už od jejích deseti let, maminka Cindy tomu dala jasnou stopku a své dceři dovolila pouze jedinou kampaň, a to pro Donatellu Versace, a pak měla na několik let utrum. Přestože původně jí chtěla do modelingových vod vpustit až v sedmnácti, svůj původní záměr trochu přehodnotila a občas udělala výjimku. Naplno ale Kaiu nechala se v oboru prosadit až od patnácti let.

Letos však okouzlující Kaia i ve své domovině dosáhla plnoletosti, a tak si může rozhodovat o všem sama. A v průsvitné róbě kráska působila více než sebejistě… ■