David z Beverly Hills se pochlubil krásnou rodinkou: Nechyběl čtyřměsíční syn ani potomci, které má s Megan Fox

Zatímco jeho ex Megan Fox (36) obráží společenské akce se snoubencem Machine Gun Kellym (32), Brian Austin Green (49) tráví čas s krásnou rodinkou. U příležitosti výročí dvou let od začátku jejich vztahu se dokonce pochlubil fotografiemi se snoubenkou Sharnou Burgess a dětmi.

Na snímcích z bazénu nebo postele je vidět nejen čtyřměsíčního Zana, kterého má s hvězdou americké verze StarDance, ale také syny Noaha (9), Bodhiho (8) a Journeyho (6), kteří vzešli z manželství s Fox.

„16. říjen před dvěma lety byl pro mě den jako každý jiný, až na to, že jsem s někým zašel na kávu. Nikdy za to nepřestanu být vděčný. Jsi světlo mého života a života našich dětí. A nejúžasnější člověk, jakého jsem kdy poznal. Život, který jsme si vytvořili a stále vytváříme, je tak skvělý, že jsem si to nikdy ani nedokázal představit,“ vzdal své partnerce hold představitel Davida z Beverly Hills 90210.

Herec má také dvacetiletého syna Kassia s Vanessou Marcil. Brian pěje na svou partnerku samou chválu, už dříve si pochvaloval, jak vřele přijala jeho děti a jak si ony oblíbily ji.

A zatímco ve vztahu jsou už druhým rokem, zveřejnili ho teprve začátkem roku 2021, kdy společně vyrazili na Havaj. O měsíc později už na stejném místě fotili zamilované snímky, jimiž oznamovali těhotenství. ■