Herec z reklamy na kečup si prošel v dětství šikanou: Útokům čelil i kvůli tomu, že je synem Pavla Trávníčka

Pavel Dytrt Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová a reprofoto Youtube

Úspěšný dabér a herec si prošel nelehkým dětstvím. Šikaně od spolužáků čelil už na základní škole, kdy byl hvězdou reklamy na kečup, která se vysílá do dnes. „Kečupák“ Pavel Dytrt si následně útoky prošel i na střední škole, ty souvisely mimo jiné s tím, že je synem známého herce Pavla Trávníčka (71).

Malý, roztomilý zrzavý klučík s hranolky v koutcích úst utkvěl v paměti každému. Vysloužil si přezdívku „Kečupák“. Ve škole pak poznal, jak to vypadá, když umí být děti zlé. Posměšky, šikana, psychická i fyzická, která pokračovala částečně i na střední škole, když se šel učit truhlářem.

„Začalo to psychickou, klasické posměchy, že jsem byl zrzavý, nejmenší, měl jsem problémy s pletí, pak to zacházelo do fyzična. Zavírali mě na záchodech, nebili mě, ale byly tam časté výhrůžky,“ svěřil se herec v pořadu 13. komnata. Útokům od spolužáků čelil pravidelně, nikomu nic neřekl.

„Neřešil jsem to, bál jsem se to řešit. Z toho důvodu, že bych skončil jako práskač, nebo někdo, kdo by někoho pošpinil a pak si mě podají někde soukromě. Ze školy domů jsem chodil celkem v bezpečí,“ svěřil se Pavel Dytrt s tím, že šikana pokračovala i na střední škole. Problémy měl i kvůli tomu, že je synem slavného herce.

„Uzavíráš se do sebe a přemýšlíš, jak to udělat, aby vám dali pokoj,“ prozradil Pavel, který dodnes Žamberkem, kam chodil na školu, nerad projíždí a na těžké období si vždy vzpomene. „Když jsem měl problémy se šikanou, tak jsem hodně jezdil na kole, a do lesa, ten les dává člověku uklidňující energii,“ prozradil herec s tím, že postupem času se s šikanou vyrovnal.

„Nezapomeneš, ale odpustíš, já jsem jim odpustil, ale nezapomněl na to,“ prohlásil Pavel Dytrt s tím, že si myslí, že je i díky tomu psychicky odolnější. „Jsem pevnější, psychicky stabilnější, zní to divně, ale je to tak, tyhle věci se dají zvládnout, pokud chceš, musíš s tím prostě bojovat,“ dodal v pořadu 13. komnata herec, který se také rozpovídal o svém vztahu s biologickým otcem Pavlem Trávníčkem. ■