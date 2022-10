Nepotřebuje obří silikony, aby fanouškům zvedla tlak: Kate Hudson vyrazila na premiéru bez podprsenky

Kate Hudson Profimedia.cz

Co je malé, to je hezké! To rozhodně platí o dekoltu Kate Hudson (43), která se pyšní pěkným přirozeným poprsím malé velikosti. O to je samozřejmě pevnější, a tak si herečka může dovolit oblékat modely bez podprsenky, a navíc je důkazem, že to jde i bez silikonů.