Takhle ho na obrazovce neuvidíte: Fešák ze Zoo na jevišti odhodil svršky a převedl vypracované tělo

Robert Urban Super.cz

Krasavce Roberta Urbana (36) znají televizní diváci například ze seriálu ZOO. Herec a zpěvák se již řadu let vedle práce před kamerou objevuje také na jevišti. My jsme ho potkali před představením muzikálu Tarzan, kde v divadelním kostýmu dává pravidelně na odiv své vypracované tělo.

„Je to dost náročné, člověk se musí udržovat v kondici. Ono samo o sobě, když se tady zhoupnu na liáně, tak je to trénink, tak jen to přežít ty tři hodiny,“ řekl Super.cz herec k představení, které je plné náročných čísel. „Je důležité se rozcvičit, zopakuji si texty, rozezpívám se, taková ta klasika, co k tomu patří,“ prozradil herec, který vystupuje jen v koženém prádle a s obří parukou na hlavě.

Herec na sobě pravidelně pracuje nejen kvůli této roli. „Také, abych se cítil dobře. Myslím, že když se člověk cítí v kondici, tak je život veselejší. Denně v posilovně ale nejsem, člověk musí také odpočívat,“ svěřil se Robert, který má před sebou nabité pracovní období. „Do konce roku si zahrajeme ještě devět až deset představení,“ dodal a na jevišti přivítal i nové Tarzánky, kterými jsou Jakub Barták v alternaci s Adamem Šrámkem. ■