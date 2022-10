Hvězdy Pobřežní hlídky by strčila do kapsy: Dominika Mesarošová předvedla své přednosti v plavkách

Dominika Mesarošová Foto: Petra Odrazilová

Modelka Dominika Mesarošová (37) zabalila kufry a odletěla do tepla. Na dovolenou se blondýnka vydala se svým čtyřletým synem Eliánkem, kterému se naplno věnuje. A přestože tvrdí, že modeling už pověsila na hřebíček, před objektivem má stále co nabídnout.

„Myslím, že je to u nás tak malý rybníček, že to dopřeji jiným. Já jsem se stáhla, jsem maminkou na mateřské a mám úplně jiný byznys, takže teď modeling vůbec,“ tvrdí Dominika, která by i hvězdy Pobřežní hlídky strčila do kapsy.

U hotelového bazénu v Egyptě, kde si užívá krásné počasí, se nechala zvěčnit v rudých plavkách. V nich vynikl zejména její plný dekolt, který dala Dominika provokativně na odiv. „Vypadáš absolutně luxusně, Domi,“ nešetřily chválou fanynky. ■