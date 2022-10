Už čtyři roky nejí maso. Zrzečka z Primy řekla, co to udělalo s jejím tělem

Natálie Halouzková Super.cz

„Je to seriál z televizního prostředí a moje postava je holka z vesnice, která se dostala na stáž právě do této televize a je to její velký sen. Pro diváky to bude zajímavý hlavně proto, že uvidí pohled do zákulisí tvorby pořadů,“ řekla Super.cz.

Herečka by se mohla živit i jako modelka, má krásnou postavu. V té se cítí skvěle, protože, jak nám přiznala, už čtyři roky nejí maso.

Byla to největší změna v jejím životě, protože byly doby, kdy maso milovala. „Teď už mi to nechybí, ale dřív jsem byla velký masožrout a milovník a nikdy bych neřekla, že maso jíst nebudu. Ale zvládla jsem to," řekla Super.cz. A co to udělalo s jejím tělem? "Cítím se méně těžká a lidi, co zkusili nejíst maso, mi tohle mohou potvrdit.“

My jsme si s herečkou povídali na výstavě obrazů Lucie Volfové. Sama rusovláska malovat neumí, ale bere to jako jistou formu relaxace. „Dostala jsem nedávno dárek, takové tempery. Maluju podle číslíček a musím říct, že mě to uklidňuje. Je to obrovský relax,“ doplnila sympatická Natálie Halouzková. ■