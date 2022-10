Vítězka SuperStar, jak ji neznáte. Něžné chvilky s Markem Lamborou sleduje její přítel ze zákulisí

Tereza Mašková Super.cz

"Marek mě napadl hned, protože on je taková čistá duše," rozněžnila se zpěvačka. "Nejdřív se ošíval," směje se kráska, nakonec, ačkoliv není zpěvák, na výzvu kývnul. "Jsem hrozně ráda a vděčná, že do toho šel, protože si myslím, že je to doopravdy hezké," raduje se Tereza, která je také vítězkou páté řady Česko Slovenské SuperStar.



Ačkoliv na place hrají Marek a Tereza pár, v reálu mají každý svůj život. Zpěvačka je spokojená v náruči přítele Olivera, který byl přítomen při natáčení a na růžovovlásku v objetí Lambory nežárlí, ba právě naopak. "Ten to ještě víc „hypuje“, to jsme nečekali," směje se.

"Já myslím, že jsem spokojená. Všechno je zalité sluncem," pochvaluje si, a zároveň dodává, že práce je teď opravdu přehršel. "Je pravda, že je teď více práce, takže pendlujeme, ale máme se dobře," dodává Tereza, která je se svým přítelem 24/7 a nemůže si to vynachválit. ■