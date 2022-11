Hvězda Slunečné Marek Lambora nepřestává překvapovat. Z herectví se vrhl na zpěv a v novém klipu předvede i zamilovaný tanec

Marek Lambora Super.cz

S nápadem na duet přišla samotná zpěvačka. "Říkal jsem jí, Terezko víš, že nejsem zpěvák?" směje se seriálový krasavec. "Poslechl jsem si to a řekl jsem si, zkusme to, uvidíme, co to udělá," prozradil Super.cz. Zpívání bere dle svých slov jako hru. A dočkáme se od něj někdy desky? Na to má jasnou odpověď. "To asi ne. Do týhle vody kráčet nebudu, ale takhle sem tam, občas," říká.



Herec má teď mnoho projektů, ovšem o žádném zatím nemůže mluvit. Co se soukromého života týče, ten si střeží jako oko v hlavě. Po rozchodu s Andreou Bezděkovou (27), který proběhl před necelým rokem, si chce nechat některé věci pro sebe. "To bych nechal," bránil se Marek.

Tereza je zasnoubená s hudebním producentem Oliverem Žilákem, takže ačkoliv hraje s Lamborou pár, mezi kterým to extrémně jiskří, žádné vztahové změny nebudou. "Samozřejmě všechno je tak, jak má být," směje se herec a jedním dechem dodává: "Myslím teda, že nám to na té kameře velmi jde," pyšní se. ■