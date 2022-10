Zhubnul 35 kilo, pak šla kila nahoru: Takhle vypadá finalista SuperStar, když je konečně spokojený a váhu neřeší

Martin Schreiner Super.cz

„Je to náročné. myslel jsem si, že když jsem byl v tanečních, tak to bude paráda. Nemyslel jsem si, že to bude tak těžké,“ svěřil se Super.cz zpěvák, známý mimo jiné z show Tvoje tvář má známý hlas. My jsme ho potkali na zkoušce nového muzikálu Okno mé lásky.

„Hraji sprejera, v roli mě nebaví se neustále ohýbat pro spreje, tak mám na sobě takový overal a mám na něm všechno,“ popsal Martin.

Ten v minulosti zhubnul 35 kilo, pak šla kila zase trochu nahoru. Aktuálně je zpěvák spokojený a do diet se nepouští. „Já už to neřeším delší dobu, cítím se dobře a myslím, že je to v pohodě,“ řekl nám Martin, který doufá, že spolu s náročným zkoušením na divadle stihne natrénovat tance do divadelní obdoby StarDance. „Já jen doufám, že nebudu za toho vtipného,“ dodal se smíchem zpěvák. ■