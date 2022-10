Daniel Hůlka se pochlubil čtyřletou dcerkou: Rozkošná Rozárká už zpívá, tančí a je na jevišti jako doma

Daniel Hůlka Super.cz

„Dnes jsem tady jako divák. Přišel jsem se na Tarzana podívat s celou rodinou. Mám tady dceru Rozárku, manželku, tchána, švagrovou,“ svěřil se Super.cz Daniel Hůlka. „Je to tady naše první návštěva, budu s Divadlem Hybernia spolupracovat a začne to tím, že tady budu v prosinci zpívat Rybovu Českou mši vánoční. A také tady bude zahajovací koncert od Opery k muzikálu, budu tam já, Vladimír Chmelo, Petr Berger, Ester Pavlů, Tereza Mátlová, prostě ti nejlepší,“ svěřil se Daniel Hůlka, kterého čeká série koncertů a opery Rusalka a Carmen.

Z návštěvy divadla byla jeho dcerka nadšená. A jak zpěvák přiznal, zřejmě nebude dlouho trvat, a i ona bude chtít na jeviště. „Já ji vůbec do ničeho nenutím. Rozárka zpívá od rána do večera, tancuje, recituje. Chodí do sboru, teď začíná do klavíru. K tomu sportuje a maluje,“ svěřil se zpěvák k dceři. „Říká, že je vše umělkyně, je multi talentovaná a pak si vybere,“ prozradil Daniel Hůlka, který je na svou roztomilou dceru náležitě pyšný. ■