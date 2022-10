Hvězda seriálu Ulice přiznala vážné psychické problémy! Nechtěla žít, prosila, ať ji odvezou do Bohnic

Anna Fixová Foto: archiv FTV Prima

"Je to přesně rok a týden, co jsem se nechtěla probudit do dalšího dne. Kdy jsem týden jenom ležela v posteli a nemohla vstát. Kdy jsem nemohla jíst. Co jsem prosila kamarády, ať mě odvezou do Bohnic, že už nemůžu," prozradila překvapivě herečka.

"Díky podpoře mých nejbližších, rodiny a přátel, díky spoustě hodin terapií a taky díky lékům, které od tý doby beru, jsem to celé vzládla a cítím se dobře jako nikdy v životě. I když mi trvalo cca měsíc než jsem vyšla mezi lidi," vzpomíná Fixová.

Proč se nyní rozhodla o psychických problémech promluvit? "I když společnost teď tíží spousta věcí, moc bych si přála, aby se nemoci duše přestaly bagatelizovat. Aby se lidi nebáli vyhledat pomoc a aby to ti, kteří mají to štěstí a nikdy nic podobného nezažili, přestali shazovat," dodala bývalá hvězda seriálu Ulice nebo Modrý kód. ■