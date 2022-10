Jitka Boho je z porodnice doma! Popsala první náročnou noc s čerstvě narozeným synem

Jitka Boho Herminapress

"Pořád tomu nemůžu věřit. Ještě minulý týden jsem tu lítala, cvičila, uklízela a vařila si maliníkový čaj. Tedík mě kopal jak divý, no a teď už tu leží s námi, prďolka malej," rozněžnila se Jitka Boho a hned dodala, jak náročné období jí začíná.

"Lehla jsem si na těch deset centimetrů, co mi Rozárka nechala, Tedík začal...no a skončil až ráno, kdy se rozhodl, že to zalomí na tři hodiny, jenže to už jsem musela vstávat a chystat Rosi do školy. Je to mazec a mazec to bude," prozradila zpěvačka a modelka a pochlubila se malým synem.

Nezapomněla poděkovat svým nejbližším, kteří jsou jí velkou oporou. "Měla jsem tu do porodu maminku, která mi moc pomohla hlavně s Rosi, za to jí patří obrovské díky. A bez tatínka bychom to nezvládli. Děkuji Ti, Tomášku, za vše, co jsi pro nás udělal," dodala. ■