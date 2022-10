Za Vildu z Love Islandu už má náhradu: Sexy Nikol přiznala novou lásku

Nikol Tretterová Super.cz

Seznámení překvapivě neproběhlo na sociální síti. "Setkali jsme se napřímo. Myslím, že by z toho mohlo něco být, ale nechci to zakřiknout," upřesnila Nikol.

Co si myslí o druhé řadě reality show Love Island, která se momentálně vysílá? "Je mi líto, že vypadla moje kamarádka Sárka. Kvůli ní jsem se na to dívala a těšila se na to. První řada mi přišla lepší. Byli jsme větší parta, kamarádi. Já ty lidi neznám, ale tady to tak, myslím, není," překvapila Tretterová.

A kdo podle ní v Love Island nejvíc taktizuje? "Rozhodně Zbyněk," dodala blondýnka na otevření nehtového studia. ■