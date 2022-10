Obal dobrý, vnitřek adekvátní! Zpěvačka s bujnou kšticí svěřila její recept, jak se držet ve formě

Jitka Zelenková Super.cz

Zpěvačka Jitka Zelenková (72) v červnu oslavila 72. narozeniny. Už léta vypadá stejně. Super.cz prozradila, jak se o sebe stará a čemu vděčí za svoji velkou energii. "Obal dobrý, vnitřek adekvátní. Dělám si z toho legraci. Neprožívám to. S tím se nedá vůbec nic dělat," řekla Super.cz Jitka Zelenková.

"Pečovala jsem o sebe vždy dost. Vždy jsem se starala o vlasy, o tělo. Mám sklon k sušší pleti, musím hodně vyživovat. Kladu důraz na dobré odlíčení. To mi zabere klidně půl hodiny. To je základ," prozrazuje k péči o pleť.

Co se ale nikdy nezmění je její účes, který jí charakterizuje. "Změna nikdy nebude, to je logo na hlavě," směje se Jitka, která nyní plánuje sérii koncertů. "Měly být k sedmdesátinám. Kvůli covidové situaci byly odloženy, tak konečně budou teď. Na to se moc těším," dodala zpěvačka. ■