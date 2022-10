Tomu se říká proměna! Ze sexy blondýnky, která randila s hvězdou Tváře, je brunetka. Co na to říkáte?

Kristýna Kubíčková Super.cz

"Ohledně partnerství se nic nezměnilo. Všechno je v pohodě. Jsme spolu s přítelem hodně, trávíme spolu veškerý volný čas, zasnoubení žádné není. Máme čas na posuny, každý si plníme své sny," řekla Super.cz Kristýna, jejíž partner je thai boxer Vilém Cao.

Proč došlo ke změně barvy vlasů? "Vlasy si potřebovaly odpočinout, zima je na to akorát," vysvětluje. " A na fotky v létě ať jsem zase zářivá blondýnka. Už jsem jednou nahnědo byla, tak to nebyl takový šok. Tušila jsem, do čeho jdu," dodala na otevření nehtového studia Kubíčková, která v minulosti randila s hvězdou show Tvoje tvář má známý hlas Vojtou Drahokoupilem. ■