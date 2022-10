Díky velmi štíhlé postavě se může pochlubit tetováním! Tohle si nechala Lejla Abbasová vytetovat na břicho

Lejla Abbasová Super.cz

"Je to panter, ale už jsem slyšela, že mám hezkého psa. Líbí si mi to ať je to kočka nebo pes. Byl to dárek k osmnáctinám, já si to užívám," řekla Super.cz Lejla na křtu kuchařky Vyladěno na talíři, kterou napsala nutriční specialistka, které Lejla prý vděčí za své křivky.

"I když jsem kdysi poměrně dost cvičila, byla jsem zoufalá ze své váhy. Byla jsem čím dál mohutnější, i když jsem méně jedla. Měla jsem pocit, že to mám vychytaný a až díky Ladě jsem zjistila jak jsem celý život jedla špatně," vysvětluje.

"Přeformátovala mi hlavu. Snídám tvarohy s ovocem, pořád jedu protein a to jsem naučila i partnera. Tohle břicho je i její zásluha. Přemýšlím o jídle jinak, začala jsem jíst přílohy. Když jsem se naučila jíst sacharidy, to byla velká změna přemýšlení," dodala. ■